Депутат Вассерман разоблачил секрет США на Запорожской АЭС

По словам политика, США могли тайно превратить объект в платформу для разработки и изготовления тепловыделяющих элементов для реакторов российской разработки. Он утверждает, что американская сторона уже долгое время пытается вывести аналог ядерного топлива, производящегося в РФ, но пока безуспешно.