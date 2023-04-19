Соединенные Штаты проворачивают на Запорожской АЭС махинации, которые Россия может раскрыть миру. Таким мнением поделился депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
По словам политика, США могли тайно превратить объект в платформу для разработки и изготовления тепловыделяющих элементов для реакторов российской разработки. Он утверждает, что американская сторона уже долгое время пытается вывести аналог ядерного топлива, производящегося в РФ, но пока безуспешно.
Вассерман вывел Вашингтона на чистую воду из-за темных дел, которые он провел на ЗАЭС. По его мнению, Россия может раскрыть мировому обществу секретные операции США на объекте.
«Не хотят, чтобы весь мир узнал об их многократных провалах. Тем более что это будет подтверждено техническими данными», — отметил Вассерман в разговоре с «ПолитРоссией».
Ранее минэнерго США потребовало от России не вмешиваться в секретные американские ядерные технологии на Запорожской атомной электростанции. Американские власти пригрозили, что доступ к ним со стороны РФ станет нарушением законодательства Соединенных Штатов.