Депутат из Петербурга Грудин заявил, что украинскому флагу не место у Таврического дворца

Выступление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на фоне флага Украины вызвало волну критики у горожан. Политический аналитик, публицист Юрий Голубь отметил, что в Сети набирает популярность петиция за отставку градоначальника. На сегодняшний день ее поддержало более 800 тыс. петербуржцев.