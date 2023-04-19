Депутат из Петербурга Грудин заявил, что украинскому флагу не место у Таврического дворца

Заявления чиновников о размещении флага Украины у здания Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА) В Санкт-Петербурге раскритиковал муниципальный депутат Федор Грудин.
Член Совета Федерации Константин Косачев отметил, что флаг Украины использовался в рамках сессии ассамблеи СНГ. Он отметил, что Киев официально не прерывал отношения с Содружеством.
Однако на своем канале в Telegram Грудин опубликовал документ с сайта Верховной рады. Согласно его тексту, Украина больше не является членом СНГ.
Выступление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на фоне флага Украины вызвало волну критики у горожан. Политический аналитик, публицист Юрий Голубь отметил, что в Сети набирает популярность петиция за отставку градоначальника. На сегодняшний день ее поддержало более 800 тыс. петербуржцев.