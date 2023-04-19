Тренеру французского «ПСЖ» Гальтье грозит тюремный срок за расизм

По данным источника, тренер выступал против большого количества темнокожих футболистов и игроков-мусульман, когда работал в «Ницце». Гальтье указал на это в письме, которое направил бывшему директору клуба Жан-Пьеру Риверу. После этого прокуратура Ниццы начала расследование в отношении Гальтье. При этом «ПСЖ» публично поддержал своего тренера.