Владимир Путин поздравил общество «Динамо» со столетием

Президент РФ Владимир Путин поздравил Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» с юбилейной датой.
Поздравительная телеграмма Владимира Путина, адресованная руководителям, спортсменам, тренерам и ветеранам «Динамо», была опубликована на официальном сайте Кремля 19 апреля. Глава государства назвал юбилей общества «важным событием».
«Мы всегда будем гордиться выдающимися динамовцами всех поколений, их национальными и мировыми рекордами, блестящими триумфами на соревнованиях самого высокого ранга», — подчеркнул президент России.
Общество «Динамо» было образовано 18 апреля 1923 года. Уникальное название предложил бывший рабочий одноименного столичного завода.