INES: холодная зима опустошит газохранилища ФРГ уже к следующему январю

Немецкие газохранилища могут истощиться уже к январю 2024 года в случае холодной зимы. Неутешительный прогноз представило объединение представителей энергосектора Initiative Energien Speichern e. V. (INES).
По оценкам специалистов, при наступлении подобного сценария степень потребления, которая очерчивается нынешними сбережениями газа, с высокой долей вероятности не сможет быть покрыта целиком.
Чтобы спасти ситуацию, Германии необходимо заполнить ПХГ и существенно снизить потребление при наступлении холодов, указал гендиректор INES Себастьян Блешке. Также, по его мнению, помочь способен ввод новой инфраструктуры наподобие хранилищ СПГ.
INES является объединением операторов хранилищ газа и водорода в ФРГ. Он представляет собой свыше 90% мощностей по хранению голубого топлива в Германии и порядка 25% — в ЕС.