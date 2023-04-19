«Поддержка Киева стала роскошью». Рар рассказал о расколе Запада из-за украинского зерна

Между европейскими странами наметился глубокий раскол по вопросу продолжения поддержки киевского режима, так как не всем в Европе эта роскошь оказалась по карману.
Об этом в беседе с интернет-изданием «Абзац» рассказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя раздающиеся в адрес Польши, Венгрии и Словакии обвинения в том, что они, введя эмбарго на ввоз украинского зерна, якобы помогают России.
Напомним, накануне, 18 апреля, крупнейшая фракция Европарламента «Европейская народная партия» осудила эмбарго на поставки украинского зерна, введенное ранее властями Польши, Венгрии и Словакии, и обвинила эти страны в том, что они своими действиями ослабляют Украину и помогают России.
Как отметил по этому поводу Александр Рар, Польшу уж точно нельзя заподозрить в желании помочь России. Но она вынуждена защищать собственные интересы
«Восточноевропейские фермеры страдают от дешевого украинского зерна. Они и так плохо зарабатывают, если сравнивать с немцами или французами, например. Население протестует и давит на правительство, властям приходится прислушиваться к своим гражданам, несмотря на желание поддерживать Киев», – объяснил немецкий эксперт.
К настоящему времени между теми, кто хочет, чтобы украинский конфликт продолжался, и теми, кто выступает за мирное разрешение ситуации назревает серьезный раскол.
Одна из сторон не может допустить, чтобы Киев проиграл, а другая настаивает на российско-украинских переговорах. Ко второй группе относятся те европейские страны, которых желать скорейшего окончания российско-украинского конфликта заставляется тяжелая экономическая ситуация, добавил Рар.