«Поддержка Киева стала роскошью». Рар рассказал о расколе Запада из-за украинского зерна

Об этом в беседе с интернет-изданием «Абзац» рассказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя раздающиеся в адрес Польши, Венгрии и Словакии обвинения в том, что они, введя эмбарго на ввоз украинского зерна, якобы помогают России.