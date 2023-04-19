В Петербурге экс-чиновника Росимущества Ставпенка признали виновным во взяточничестве

Кировский суд Петербурга приговорил экс-начальника отдела территориального Росимущества Михаила Ставпенка к четырем годам условно и штрафу в 3 млн рублей по делу о коррупции, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
По версии следствия, Ставпенок и его заместитель Мокравцов входили в группу, которая похищала областной лес. Фигуранты готовили поддельные документы и помогали продавать деревья.
В деле также замешена компания «Огни города». Ее топ-менеджеры находятся под следствием.