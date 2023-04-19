TNI: американская дипломатия оказалась в шаге от гибели

Соединенные Штаты столкнулись с глубоким дефицитом дипломатии, который может обернуться для страны серьезными проблемами. К такому выводу пришли аналитики издания The National Interest.
Авторы напомнили, что одним из первых о бедственном положении внешнеполитического курса США заявил корреспондент The New York Times в Белом доме Питер Бейкер. По его словам, американская дипломатия находится в шаге от гибели, так как Вашингтон гораздо чаще нарушает договоры, чем заключает новые.
По данным журналистов, заметный прогресс на этом поприще демонстрируют Россия и Китай, которые, напротив, обрастают контактами и международными соглашениями. В то же время Соединенные Штаты из-за внутреннего кризиса отказались от такого подхода, что может обернуться для них изоляцией.
«Республиканцы в угоду популистам строго противятся идеям глобализма. Выражается это в неприязни к любым соглашениям с противником, если они так или иначе предполагают компромисс. Президентов-демократов же неминуемые нападки противника толкают на путь наименьшего политического риска и вынуждают отказываться от крупных международных соглашений», — считают в TNI.
Будущее США будет зависеть от внутриполитического курса страны, считают авторы. Американский электорат должен понять, что компромиссы связаны не только с уступками, но и с гарантией интересов.