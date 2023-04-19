TNI: американская дипломатия оказалась в шаге от гибели

По данным журналистов, заметный прогресс на этом поприще демонстрируют Россия и Китай, которые, напротив, обрастают контактами и международными соглашениями. В то же время Соединенные Штаты из-за внутреннего кризиса отказались от такого подхода, что может обернуться для них изоляцией.