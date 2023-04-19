Госдума одобрила законопроект о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам ВОВ

Согласно тексту законопроекта, статус ветеранов Великой Отечественной войны будет присваиваться гражданам, награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда». Закон устанавливает для них все те же меры социальной защиты, которые предоставляется гражданам со знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя».