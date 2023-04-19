Госдума одобрила законопроект о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам ВОВ

Депутаты Государственной думы приняли закон, согласно которому жители осажденного Сталинграда приравниваются к ветеранам Великой Отечественной войны. Он был одобрен в первом чтении в начале апреля.
Согласно тексту законопроекта, статус ветеранов Великой Отечественной войны будет присваиваться гражданам, награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда». Закон устанавливает для них все те же меры социальной защиты, которые предоставляется гражданам со знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя».
Подчеркивается, что знаком «Житель осажденного Сталинграда» награждаются граждане, находившиеся на территории Сталинграда в период Сталинградской битвы. Она проходила с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года.