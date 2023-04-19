Военкорам разослали бюсты с целью запугать, признался вербовщик Треповой

Бюсты частично напоминают статуэтку со взрывчаткой, которую Трепова принесла на встречу с Татарским – они тоже окрашены в бронзовый цвет. Посылки получили несколько военных политологов, включая Константина Сивкова – он расценивает это как попытку украинских спецслужб «заткнуть рты» российским журналистам. До этого Сивкову пытались передать цветы и неизвестный предмет.