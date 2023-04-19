Военкорам разослали бюсты с целью запугать, признался вербовщик Треповой

Нескольким российским военным экспертам и военкорам по заказу неизвестного лица отправили подозрительные посылки с гипсовыми бюстами маршала Жукова. Ранее вербовщик Дарьи Треповой, принесшей в петербургское кафе статуэтку со взрывчаткой для убийства военкора Владлена Татарского, угрожал тем, кто поддерживает СВО, вручением «подарков».
Бюсты частично напоминают статуэтку со взрывчаткой, которую Трепова принесла на встречу с Татарским – они тоже окрашены в бронзовый цвет. Посылки получили несколько военных политологов, включая Константина Сивкова – он расценивает это как попытку украинских спецслужб «заткнуть рты» российским журналистам. До этого Сивкову пытались передать цветы и неизвестный предмет.
19 апреля в блоге сотрудничающего со спецслужбами Украины бывшего «журналиста» Романа Попкова, который вербовал Трепову для совершения теракта и давал ей различные «задания», появилась запись, где приветствуется «практика этих вот посылок» и отмечается «важность эффекта»: российских журналистов Попков призывает «только ликвидировать и запугивать».
Примечательно, что мастер из Ульяновска, которому заказали статуэтки, не знал о намерениях анонимного заказчика. Судя по намерениям заказчика, акт запугивания планировался аккурат к Пасхе.
«Он сразу такой: мне бюст Жукова и чеки не надо вкладывать туда, и желательно побыстрее, чтобы к Пасхе пришли. Он написал такую причину странную, мне это странным, конечно, показалось: "Это подарки на День волонтера". Чтобы я, наверное, не копал. А потом я загуглил и понял, что День волонтера, вообще, 5 декабря был. Я вообще понятия не имел, что это какие-то политологи», – рассказал владелец мастерской изданию «Подъем».
Ранее член СПЧ заявил, что Трепова находится «в очень тяжелом психологическом состоянии»: полицейским она заявляла, что ее «использовали» и «подставили». Подробнее – в нашей статье.