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Ректор СКФУ призвал вузы Северного Кавказа заняться подготовкой кадров для предприятий ОПК

Общество
Ректор СКФУ призвал вузы Северного Кавказа заняться подготовкой кадров для предприятий ОПК

Высшим учебным заведениям Северного Кавказа необходимо объединить усилия для подготовки кадров оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов.

Он принял участие в совещании, темой которого стала ситуация на предприятиях ОПК. Там также выступили губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и полпред президента России в округе Юрий Чайка.

«Наш университет готов стать координатором образовательной деятельности вузов СКФО по подготовке кадров в интересах ОПК», — приводит слова Беспалова Федеральное агентство новостей.

По его словам, такая мера позволит учитывать специфику технологических процессов целой группы предприятий-заказчиков. Также будут разработаны и реализованы специальные образовательные программы.

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