Ректор СКФУ призвал вузы Северного Кавказа заняться подготовкой кадров для предприятий ОПК

Высшим учебным заведениям Северного Кавказа необходимо объединить усилия для подготовки кадров оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов.
Он принял участие в совещании, темой которого стала ситуация на предприятиях ОПК. Там также выступили губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и полпред президента России в округе Юрий Чайка.
«Наш университет готов стать координатором образовательной деятельности вузов СКФО по подготовке кадров в интересах ОПК», — приводит слова Беспалова Федеральное агентство новостей.
По его словам, такая мера позволит учитывать специфику технологических процессов целой группы предприятий-заказчиков. Также будут разработаны и реализованы специальные образовательные программы.