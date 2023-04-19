Набиуллина: санкции против РФ в 2022 году оказались хуже самых пессимистичных прогнозов

Введенные против России в 2022 году западные санкции превысили даже самые худшие прогнозы. Предусмотреть все было невозможно, но российская экономика продемонстрировала свою устойчивость, передает ТАСС заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.