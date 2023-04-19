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Переданные ВСУ американские БМП М2 Bradley замечены на прифронтовой территории

Армия
Переданные ВСУ американские БМП М2 Bradley замечены на прифронтовой территории

Боевые машины пехоты М2 Bradley, которые были переданы украинским войскам от США, поступили в прифронтовую зону.

Известно, что на броню бронетехники нанесена «пиксельная» камуфлированная окраска, используемая украинской стороной. Информацию о прибытии БМП на территорию Украины также подтвердили в Пентагоне.

Пока не раскрывается число переданных ВСУ М2 Bradley, однако ранее американские власти пообещали Киеву 113 единиц таких машин. Также Вашингтон обязался передать боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц, мостоукладчики и другую инженерную технику. Помимо этого, США предоставят техническое обслуживание и поддержку своей военной техники.

#БМП М2 Bradley #США #Украина