Переданные ВСУ американские БМП М2 Bradley замечены на прифронтовой территории

Боевые машины пехоты М2 Bradley, которые были переданы украинским войскам от США, поступили в прифронтовую зону.
Известно, что на броню бронетехники нанесена «пиксельная» камуфлированная окраска, используемая украинской стороной. Информацию о прибытии БМП на территорию Украины также подтвердили в Пентагоне.
Пока не раскрывается число переданных ВСУ М2 Bradley, однако ранее американские власти пообещали Киеву 113 единиц таких машин. Также Вашингтон обязался передать боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц, мостоукладчики и другую инженерную технику. Помимо этого, США предоставят техническое обслуживание и поддержку своей военной техники.