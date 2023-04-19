Переданные ВСУ американские БМП М2 Bradley замечены на прифронтовой территории

Пока не раскрывается число переданных ВСУ М2 Bradley, однако ранее американские власти пообещали Киеву 113 единиц таких машин. Также Вашингтон обязался передать боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц, мостоукладчики и другую инженерную технику. Помимо этого, США предоставят техническое обслуживание и поддержку своей военной техники.