«Не будем сидеть сложа руки». Как РФ ответит на передачу Киеву первых систем Patriot

Киев получил системы ПВО Patriot из США, Нидерландов и Германии, сообщил первый заместитель главы Минобороны Украины Александр Павлюк. Чиновник поблагодарил партнеров за «существенное усиление» страны. Впрочем, политологи уже усомнились в том, что переданные зенитно-ракетные установки (ЗРК) окажут значительный эффект на ход боевых действий.
Как сообщалось накануне, первый комплекс противовоздушной обороны Patriot отправила Германия. Решение помочь ВСУ военной техникой такого типа Берлин принял еще около четырех месяцев назад — вслед за США, которые продолжительное время не могли обозначить сроки выполнения обещания.
«На Украину прибыли следующие типы вооружений: система ПВО Patriot и ракеты, 76 грузовиков Mercedes-Benz Zetros (ранее — 60), 124 транспортных средства для охраны границ (ранее — 122)», — сообщается на сайте Минобороны ФРГ.
Нидерланды практически сразу после Берлина присоединились к инициативе отправить на Украину ЗРК Patriot, однако в дальнейшем про анонсированные поставки двух установок и ракет также ничего не сообщалось. В начале марта газета The Financial Times без указания источника писала, что Киев, возможно, получил одну из двух систем, обещанных Пентагоном и бундесвером.
Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в беседе с «Политикой Сегодня» ранее предполагал, что решение Берлина поможет сдвинуть процесс передачи украинской армии ЗРК с мертвой точки. Как и ожидалось, примеру ФРГ последовали и другие члены НАТО. Эксперт подчеркнул, что Альянс продолжит «накачивать» Украину различными видами вооружений — преимущественно «в складчину».
«Передача Patriot ставит на новый уровень ПВО Украины, но одна установка погоды не делает. Для того, чтобы это имело какой-то эффект, безусловно, нужна далеко не одна установка», — убежден Баранец.
Собеседник издания охарактеризовал ЗРК Patriot как достаточно «серьезное оружие» и подчеркнул, что Минобороны РФ придает этому факту большое значение. В то же время российская армия обладает наибольшими возможностями, в том числе для отслеживания переданной ВСУ установки. Поэтому военнослужащие не будут «сидеть сложа руки» и постараются сделать такие поставки «бессмысленными» для Киева, добавил Баранец.
Полковник в отставке, военный аналитик Михаил Тимошенко в беседе с «ПС» согласился с тем, что Patriot — «неплохая система», и сравнил ЗРК с российским «Буком», технические характеристики которого значительно выше.
«Кричать не будем, что он [Patriot] вообще ничего не может — кое-что может. Средней дальности, вот и все. Это нечто подобное нашему "Буку", но с меньшими возможностями. "Бук" — комплекс, который на сегодняшний день может обрабатывать одновременно 36 целей и надежно прикрывать в радиусе 50-60 километров», — объяснил Тимошенко, напомнив и про другие ЗРК нового поколения, в частности «Витязь», «Триумф», «Прометей».
Максимальное число целей для одновременного обстрела у Patriot достигает восьми. Эти комплексы являются основным элементом противоракетной обороны американской армии — их разработали в США в конце 1970-х.
Изначально установки могли уничтожать авиацию потенциального противника, но позднее их усовершенствовали: принятая на вооружение в 2001 году модификация способна поражать баллистические цели с максимальной скоростью 1,6 тысячи километров в час на высоте до 15 километров.
Впрочем, тот же новейший «Бук-М3» и вовсе не имеет мировых аналогов. На этом фоне жители Соединенных Штатов усомнились в надежности и эффективности Pаtriot, отправленного на Украину. Так, американский историк и военный эксперт Уилл Шрайвер запустил опрос, в какой срок армия России сможет уничтожить поставленный ВСУ комплекс.
Более половины респондентов, как обратила внимание журналистка Юлия Витязева, «делают ставки» на 15 дней, а четверть полагают, что российские военные «сожгут» ЗРК через месяц. К слову, своим прогнозом еще в конце прошлого года поделился и президент Владимир Путин, указав, что ВС РФ «пощелкают» Patriot.
С другой стороны, отправка американских Patriot на Украину говорит о том, что у ВСУ заканчиваются ракеты к комплексам советского производства, заметил Тимошенко.
По его словам, израсходованные запасы позволят ВС РФ добраться до инфраструктурных объектов — мостов, железных дорог и тоннелей, по которым осуществляются поставки западного оружия. В таком случае, резюмировал аналитик, военная помощь Киеву прекратится «от слова совсем».
Ранее The Financial Times выяснила, что Украина планирует попросить «немедленно передать» ей ракеты для ЗРК. Журналисты связывают это с планируемым контрнаступлением ВСУ, ссылаясь на ранее обнародованные бумаги Пентагона. В документах утверждается, что уже к концу мая украинские военные не смогут обороняться на передовой.