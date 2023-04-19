«Не будем сидеть сложа руки». Как РФ ответит на передачу Киеву первых систем Patriot

Нидерланды практически сразу после Берлина присоединились к инициативе отправить на Украину ЗРК Patriot, однако в дальнейшем про анонсированные поставки двух установок и ракет также ничего не сообщалось. В начале марта газета The Financial Times без указания источника писала, что Киев, возможно, получил одну из двух систем, обещанных Пентагоном и бундесвером.