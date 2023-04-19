Российский президент Владимир Путин обновил состав Совета по развитию местного самоуправления, а также его президиума. Информация об этом следует из соответствующего документа.
В новый совет вошли зампредседателя правительства — глава его аппарата Дмитрий Григоренко, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Президиум возглавил премьер-министр Михаил Мишустин.
Стоит отметить, что Совет по развитию местного самоуправления разделен на региональную и муниципальную части. В них попали представители новых российских субъектов.