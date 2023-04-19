Депутат Журова считает, что Запад использует экс-спортсменов в борьбе против россиян

Депутат Госдумы, заслуженный мастер спорта России Светлана Журова высказалась о видеоролике бывшей украинской спортсменки, в котором она поставила ультиматум МОК. По ее мнению, таким образом Запад пытается ввести антироссийскую пропаганду.
Парламентарий предположил, что известных бывших спортсменов целенаправленно используют для создания информационного шума по поводу допуска к участию российских атлетов в международных турнирах.
«С определенной последовательностью те или иные спортсмены делают такие заявления: иностранные, те, кто там давно живет, украинские, переехавшие туда. Где-то это массово, где-то нет», — сказала собеседница «Народных новостей».
Напомним, что в марте 2023 года МОК призвал международные федерации допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе только при условии, если спортсмен не поддержал спецоперацию на Украине.