Аргентинский футболист «Крыльев» Гарре заявил о желании получить российский паспорт

Хавбек самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре признался, что хочет получить российское гражданство.
Перешедший в «Крылья» в зимнее трансферное окно аргентинский полузащитник Гарре признался, что хотел был получить гражданство РФ. Слова 22-летнего игрока приводит «Чемпионат».
«Вполне возможно, что я проведу в России много лет. Так что российский паспорт мог бы стать хорошим подспорьем», — отметил полузащитник.
Гарре сыграл за самарский клуб десять матчей во всех турнирах, но пока не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинского футболиста в 2,8 миллиона евро.