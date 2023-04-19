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Аргентинский футболист «Крыльев» Гарре заявил о желании получить российский паспорт

Спорт
Аргентинский футболист «Крыльев» Гарре заявил о желании получить российский паспорт

Хавбек самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре признался, что хочет получить российское гражданство.

Перешедший в «Крылья» в зимнее трансферное окно аргентинский полузащитник Гарре признался, что хотел был получить гражданство РФ. Слова 22-летнего игрока приводит «Чемпионат».

«Вполне возможно, что я проведу в России много лет. Так что российский паспорт мог бы стать хорошим подспорьем», — отметил полузащитник.

Гарре сыграл за самарский клуб десять матчей во всех турнирах, но пока не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинского футболиста в 2,8 миллиона евро.

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