США объявили о намерении помочь Армении и Азербайджану в деэскалации

Соединенные Штаты открыты для помощи Армении и Азербайджану в деэскалации. Об этом сообщили в американском посольстве в Ереване.
Недавно Армению посетила заместитель помощника госсекретаря США Эрика Олсон. Она провела переговоры с руководством республики и высказалась об устойчивом сотрудничестве между странами.
«Она также указала на готовность США помочь Армении и Азербайджану в деэскалации напряженности и достижении долгосрочного и всеобъемлющего мира», — сказано в сообщении.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к армянам, проживающим в Нагорном Карабахе. Глава государства подчеркнул, что они должны принять гражданство республики или покинуть регион.