«Повод задуматься Украине». Носович высмеял метания Польши между РФ и Европой

Активные попытки Варшавы играть «на два фронта» дают Киеву хороший повод пересмотреть свой «еврооптимизм». Ведь если объединение двух стран, о котором в последнее время так часто говорят эксперты, все же состоится, то Украина в составе такой конфедерации не будет частью «дружной европейской семьи».
Так главный редактор аналитического портала RuBaltic Александр Носович отреагировал на две новости, вышедшие друг за другом. Накануне агентство Reuters сообщило, что Польша подготовила инициативы по новому пакету антироссийских санкций, в частности выступила за запрет поставок черного золота из РФ по северной ветке нефтепровода «Дружба».
Кроме того, Варшава предложила наложить ограничения на импорт российских алмазов и газа, а также ввести санкции против ядерной энергетики РФ. Ее письменные замечания поступили в Еврокомиссию в текущем месяце. В издании полагают, что это знаменовало собой «первый залп в долгих и сложных переговорах» между 27 странами-участницами Евросоюза.
При этом незадолго до этого стало известно, что польское правительство приняло постановление, в котором подчеркнуло необходимость решить вопрос о репарациях от Германии за ущерб во Второй мировой войне. Ранее власти требовали возместить республике 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов), передает РИА Новости.
«На два фронта воюют. Кстати, это повод Украине с ее еврооптимизмом задуматься. На перспективу так в 10-15 лет. Если представить, что польско-украинская Конфедерация вдруг состоится, то Украина в ней не будет частью дружной европейской семьи, а будет бодаться одновременно с Россией и со "Старой Европой"», — написал в Telegram-канале Носович.
В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с польским лидером Анджеем Дудой, что между республиками скоро не будет никаких границ: ни политических, ни экономических, ни исторических.
На этом фоне некоторые эксперты не исключили возможного объединения двух стран в конфедерацию. Экономист Михаил Хазин убежден, что процесс раздела территорий в Европе уже начался.