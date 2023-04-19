«Повод задуматься Украине». Носович высмеял метания Польши между РФ и Европой

Кроме того, Варшава предложила наложить ограничения на импорт российских алмазов и газа, а также ввести санкции против ядерной энергетики РФ. Ее письменные замечания поступили в Еврокомиссию в текущем месяце. В издании полагают, что это знаменовало собой «первый залп в долгих и сложных переговорах» между 27 странами-участницами Евросоюза.