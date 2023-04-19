«Шаг уж сделан». Леонков призвал лишить США важнейших ресурсов

Следующее поколение межконтинентальных баллистических ракет в США может появиться не раньше середины 2030-х годов, так как они еще только разрабатываются. А между тем большая часть ядерных ракет шахтного базирования в Штатах, как выяснилось, не может быть использована, так как вооружения плохо обслуживались и устарели.