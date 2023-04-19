«Шаг уж сделан». Леонков призвал лишить США важнейших ресурсов

Соединенные Штаты хотят сравняться по военной мощи с Россией, но сделать это они смогут только, используя российские ресурсы, так как собственных ресурсов Америке не хватает.
Об этом в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Эксперт обратил внимание на сообщения американских политиков и средств массовой информации о том, что Соединенные Штаты в состоянии «наказать Россию» силовыми способами. Однако этим оптимистичным утверждениям противоречат аналитические данные.
В частности, указал Леонков, американский ядерный арсенал пребывает далеко не в лучшем состоянии. Ведь последнюю ядерную боеголовку в США произвели в 1991 году, а ракеты Minuteman III стоят на вооружении американской армии с 1970-х годов.
Следующее поколение межконтинентальных баллистических ракет в США может появиться не раньше середины 2030-х годов, так как они еще только разрабатываются. А между тем большая часть ядерных ракет шахтного базирования в Штатах, как выяснилось, не может быть использована, так как вооружения плохо обслуживались и устарели.
«Поэтому начинать с нами войну они [американцы] не хотят – они понимают, чем это закончится. И они хотят оттянуть ее как можно дальше – поэтому и появился проект с Украиной, поэтому следующими будут страны Европы, чтобы нас максимально сдержать, – объяснил Леонков. – То, что сейчас Америка делает по всему миру – это попытка удержать сырьевую базу. Потому что на все военные преобразования нужны материальные ресурсы».
Для того, чтобы подготовиться к широкомасштабному военному конфликту, Соединенным Штатам необходимо много ресурсов. Но лидерство по обладанию ресурсами принадлежит России и Китаю, поэтому американцы мечтают завладеть российскими ресурсами и использовать их для укрепления своей военной мощи.
Россия же должна прибегнуть к жестким мерам, чтобы этого не допустить, подчеркнул эксперт.
«Россия и Китай контролируют примерно 70% добычи редкоземельных металлов – лантаноидов – в мире. Для создания одного F-35 требуется 400 кг этих редкоземельных металлов. На высокоточное оружие их тоже требуется очень много. Конечно, можно предотвратить мировую трагедию, в которой американцы думают выжить. Нужно их лишить ресурсов», – добавил Леонков.
И Россия с Китаем, по словам эксперта, могут это обеспечить. Во всяком случае Китайская Народная Республика уже сделала необходимые шаги в этом направлении.