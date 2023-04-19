Резников подтвердил передачу Киеву американского ракетного комплекса Patriot

Киев получил зенитный ракетный комплекс американского производства Patriot, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
В социальной сети он предположил, что с таким оружием «украинское небо становится более безопасным».
По словам чиновника, украинские власти просили у Вашингтона системы Patriot задолго до начала спецоперации. Так, изначально поставки ожидались в августе 2021 года, но в США дали понять, что не пойдут на такой шаг.
Зенитный ракетный комплекс MIM-104 Patriot, принятый на вооружение в 1982 году, предназначен для обеспечения противовоздушной обороной позиционных районов войск на средних и больших высотах.