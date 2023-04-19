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Резников подтвердил передачу Киеву американского ракетного комплекса Patriot

Армия
Резников подтвердил передачу Киеву американского ракетного комплекса Patriot

Киев получил зенитный ракетный комплекс американского производства Patriot, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

В социальной сети он предположил, что с таким оружием «украинское небо становится более безопасным».

По словам чиновника, украинские власти просили у Вашингтона системы Patriot задолго до начала спецоперации. Так, изначально поставки ожидались в августе 2021 года, но в США дали понять, что не пойдут на такой шаг.

Зенитный ракетный комплекс MIM-104 Patriot, принятый на вооружение в 1982 году, предназначен для обеспечения противовоздушной обороной позиционных районов войск на средних и больших высотах.

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