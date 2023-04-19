Ведущий Норкин признался, что рэпер Птаха выбесил его в студии «Места встречи»

Своими взглядами относительно участников телевизионного шоу Норкин поделился во время концерта «Другой формат», с которым он прибыл в город Смоленск. Там местные зрители спросили у ведущего, приходили ли в студию «Места встречи» люди, которые стали причиной сильных негативных эмоций журналиста.