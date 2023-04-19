Ведущий Норкин признался, что рэпер Птаха выбесил его в студии «Места встречи»

Российский тележурналист Андрей Норкин обнажил неожиданную правду о своем отношении к некоторым гостям передачи «Место встречи». Ведущий раскрыл имя человека, который заставил его выйти из себя.
Своими взглядами относительно участников телевизионного шоу Норкин поделился во время концерта «Другой формат», с которым он прибыл в город Смоленск. Там местные зрители спросили у ведущего, приходили ли в студию «Места встречи» люди, которые стали причиной сильных негативных эмоций журналиста.
По словам ведущего, некоторые приглашенные эксперты действительно вызывают у него отвращение. Однако один гость и вовсе заставил Норкина выйти из себя. Речь шла о рэпере Птахе.
«Бывает, конечно, но не то, чтобы они меня прямо раздражают. Но вот, конечно, эпизод с Птахой меня прямо выбесил. Хотелось что-то такое сделать, что я раньше себе позволял, а сейчас уже не позволяю – не надо», — признался он.
Напомним, что в студии ток-шоу ранее разразился конфликт с участием Птахи. Тогда музыкант осудил «Место встречи» за то, что программа якобы подтасовывает факты относительно его видео из зоны спецоперации.