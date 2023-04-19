«Самый скромный президент». Байден раскрыл доходы своей семьи за 2022 год

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден и его супруга Джилл за 2022 год заработали в общей сложности 580 тысяч долларов. Об этом сообщили журналисты издания The New York Times.
Согласно опубликованным декларациям, американский лидер вместе с женой заплатили почти 170 тысяч долларов федеральных налогов. Доход четы Байденов в основном состоял из их зарплат в качестве главы государства и профессора колледжа. При этом общий объем налоговой документации супругов достигает 37 страниц.
Журналисты отметили, что Джо Байден является одним из «самых скромных президентов США» за последние несколько десятилетий. Его государственная зарплата составляет 400 тысяч долларов. Помимо этого, американский лидер уже начал получать пенсию и выплаты дополнительного социального обеспечения.
В публикации также упоминается благотворительная деятельность нынешнего президента США. Так, Байден пожертвовал около 20 тысяч долларов на различные гуманитарные инициативы, включая взнос в размере 5 тыс. долларов в фонд борьбы с раком мозга.
Налоговые декларации также обнародовали вице-президент США Камала Харрис и ее муж Дуг Эмхофф. Согласно документам, супружеская пара заплатила около 93 тысяч долларов в качестве подоходного налога за 2022 год при общем доходе в 456 тысяч долларов.
Как напомнили в NYT, традицию публиковать налоговые отчеты в США заложил 37-й президент страны Ричард Никсон, который регулярно выставлял на суд общественности свои доходы и расходы.
Исключением в этом списке стал экс-глава Белого дома Дональд Трамп, который указал, что не может обнародовать декларации, пока правительство проверяет его финансы. Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как республиканец стал арестантом на два часа.