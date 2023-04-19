Sohu: бразильцы восхитились внешним видом Лаврова, сошедшего с трапа самолета

Глава внешнеполитического ведомства приковал к себе внимание необычным внешним видом, передает «ПолитРоссия». Лавров вышел из самолета не в классическом костюме, а в джинсах, кроссовках и спортивной куртке. Министр очаровал бразильцев своим нарядом.