Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров привел в восторг общественность, спустившись с трапа самолета в Бразилии. Об этом пишет китайское издание Sohu.
Глава внешнеполитического ведомства приковал к себе внимание необычным внешним видом, передает «ПолитРоссия». Лавров вышел из самолета не в классическом костюме, а в джинсах, кроссовках и спортивной куртке. Министр очаровал бразильцев своим нарядом.
«На первый взгляд Лавров был одет достаточно просто, но этот наряд отлично подчеркнул его мужественность и уверенность в собственных силах, а также готовность продемонстрировать дипломатическое мастерство», — пишут аналитики Sohu.
Китайские обозреватели считают, что столь уверенный визит Лаврова в Бразилию стал «пощечиной» для Соединенных Штатов. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби на фоне командировки министра заявил, что латиноамериканская страна якобы поддерживает российскую пропаганду.
Ранее министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра по итогам переговоров с Сергеем Лавровым подчеркнул, что ограничительные меры негативно сказываются на экономиках развивающихся стран.