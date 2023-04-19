Фермерам ЕС предлагают 100 млн евро в обмен на продолжение импорта украинского зерна

Фермеры восточноевропейских стран могут получить 100 млн евро, если Польша, Венгрия и другие государства отменят свои запреты на поставки украинского зерна, передает ТАСС заявление главы Еврокомиссии Урсулы Фон дер Ляйен.
Она потребовала от участников ЕС соблюдения европейского единства и принципа единого рынка и таможенного пространства.
Ранее ЕК уже направляла финансовую помощь фермерам в размере более 56 млн евро. Теперь организация готовит новый пакет поддержки в 100 млн евро.
Напомним, Польша и Венгрия запретили импорт украинской сельскохозяйственной продукции из-за затоваривания ею внутренних рынков стран Восточной Европы.