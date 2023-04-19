Депутат Даванков попросил российских губернаторов продлить выходные дни в мае

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение к губернаторам российских регионов, в котором попросил их увеличить количество выходных дней в мае.
Согласно тексту обращения, которое Даванков отправил от партии «Новые люди», он призвал глав регионов России продлить майские праздники со 2 по 5 число. Такая мера позволит сделать выходными дни с 1 по 9 мая, передает РИА Новости.
По его словам, россиянам необходимы длинные выходные, так как они ощущают симптомы депрессии. Именно майские праздники могут подарить гражданам возможность «нормально отдохнуть», добавил депутат.