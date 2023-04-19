Золотов обратил внимание на мою оговорку про Гаврилова. Пригожин рассказал детали встречи с главой Росгвардии

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин раскрыл детали встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым, который во время разговора обратил внимание на одну оговорку, ранее допущенную бизнесменом.
По словам предпринимателя, он заехал к руководителю ведомства, чтобы сверить часы и поговорить про обстановку и взаимодействие в зоне специальной операции.
«Он обратил внимание на мою оговорку в видео, где мы с Романом Гавриловым, бывшим росгвардейским генералом, забираем с передовой спасенных жителей Бахмута», — приводит аудиоответ бизнесмена его пресс-служба.
В видеозаписи основатель «оркестра» произнес: «Дядя Рома — генерал Росгвардии бывший, поэтому хороший». После встречи с Золотовым Пригожин заявил, что исправляется, поэтому фраза теперь звучит так: «Дядя Рома — бывший генерал Росгвардии и поэтому хороший и опытный».
Евгений Пригожин в пасхальную ночь приехал в убежище беженцев в Бахмуте, поздравил их с праздником и посмотрел, как идут сборы. Там предприниматель встретился с мальчиком Вовой и угостил его шоколадкой из сухпайка.