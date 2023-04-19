Зарубежный счет арестованного чиновника Митволя снова опустошили мошенники

Примечательно, что сотрудники ФСБ в июне 2022 года задержали Митволя при попытке улететь в ОАЭ. Российское следствие подозревает Митволя в хищении около миллиарда рублей при строительстве метро в Красноярске, которое так и не было завершено. Чиновник занимал пост замруководителя Росприроднадзора, а с 2009 по 2010 год был префектом Северного административного округа Москвы.