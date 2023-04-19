Зарубежный счет арестованного чиновника Митволя снова опустошили мошенники

Бывший замруководителя Росприроднадзора Олег Митволь, находящийся под арестом, в очередной раз лишился почти 25 миллионов рублей со своего банковского счета в ОАЭ – их вывела неизвестная женщина по поддельной доверенности, сообщает издание Baza.
Деньги исчезли еще в феврале, но семья Митволя заметила пропажу только недавно, обнаружив среди спама в электронном ящике два уведомления от банка в Дубае – о визите «представителя» вкладчика и закрытии счета.
Дочь экс-чиновника отправилась в ОАЭ, чтобы разобраться в ситуации, и выяснила, что деньги Митволя вывела «некая женщина» по доверенности. Причем документ якобы был оформлен экс-президентом смоленской областной нотариальной палаты Надеждой Мельниковой. Семья Митволя подала заявление в местную полицию, в СКР также организовали проверку.
Это не первое похищение денег со счета Митволя, пока тот находится в СИЗО. В ноябре экс-чиновник лишился около 25 миллионов рублей: житель Екатеринбурга подделал паспорт политика, перевыпустил сим-карту с его номером и получил доступ к банковскому счету – всего мошенник совершил 35 транзакций.
Примечательно, что сотрудники ФСБ в июне 2022 года задержали Митволя при попытке улететь в ОАЭ. Российское следствие подозревает Митволя в хищении около миллиарда рублей при строительстве метро в Красноярске, которое так и не было завершено. Чиновник занимал пост замруководителя Росприроднадзора, а с 2009 по 2010 год был префектом Северного административного округа Москвы.
Митволь не возместил размеры хищений, отмечает Telegram-канал «Красноярск. Дальше некуда», но при этом «распоряжается своими миллионами» из СИЗО – об этом сообщают журналисты иркутского издания Babr24.
«Например, Митволь отписал доверенность на роскошные двухсотметровые апартаменты на искусственном острове в Дубае. Разве счета фигуранта дела не арестованы? Так вообще можно?» – говорится в Telegram-канале «Красноярск. Дальше некуда».
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