Пригожин опроверг слухи о принуждении мобилизованных к подписанию контрактов с ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг недавно просочившиеся в прессу слухи о принудительном включении якутских мобилизованных в состав «оркестра». Комментарий предпринимателя публикует пресс-служба компании «Конкорд».
По словам Пригожина, таких случаев набора бойцов в ЧВК «Вагнер» нет и не было.
«В ЧВК "Вагнер" военнослужащих действующих не берут, это просто невозможно. Поэтому то, что сообщено — чушь полная. Давайте, если требуется, очную ставку сделаем — кто, когда и что предлагал подписать. Возможно, какие-то мошенники, но с этим разберемся, самым, как говорится, строгим образом», — отметил бизнесмен.
Пригожин ранее отреагировал на новость о якобы «преступлении» бывшего «вагнеровца» из рядов заключенных. Предприниматель пообещал разобраться в ситуации и отметил эффективность перевоспитания некоторых граждан в рядах ЧВК «Вагнер».