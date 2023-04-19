Кедми: Китай и Россия просто не позволят Астане выбрать сторону Запада

Россия не позволит Соединенным Штатам превратить Казахстан в «Украину 2.0», и нанести ответный полновесный удар на попытку это сделать Москве поможет Китай.
Уверенность в этом высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, слова которого приводит Федеральное агентство новостей.
Москва, напомнил он, резко изменила правила поведения на постсоветском пространстве и тем самым пресекла попытки Вашингтона создать вокруг России пояс напряженности, в том числе и за счет бывший союзных республик – Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.
Именно с этой целью Госдепартамент США отправил внушительную делегацию в турне по Средней Азии, поставив перед американскими дипломатами задачу так или иначе склонить политические элиты постсоветских государств присоединиться к западным санкциям против РФ. В последствии же Вашингтон надеется включить эти среднеазиатские государства в антироссийскую коалицию под своим патронажем.
И главную ставку в этой игре американцы делают именно на Казахстан, власти которого ведут опасную многовекторную политику и балансируют на грани подчинения «американским партнерам», несмотря на то, что страна почти во всем по-прежнему зависит от РФ. Тем более, что после начала российской спецоперации на Украине внешняя политика Казахстана начала еще активнее дрейфовать на Запад.
Однако все усилия прозападного лобби казахской политической верхушки и американских дипломатов, направленные на то, чтобы превратить Казахстан по примеру Украины в антироссийский плацдарм, обречены на провал.
Россия и Китай не позволят этого сделать. Пекин достаточно успешно борется с влиянием Вашингтона в своем регионе, а Москва изменила свою внешнеполитическую доктрину, оставив себе право на превентивные шаги любого характера для предотвращения появления подобных угроз на постсоветском пространстве.
И, как подчеркивает Яков Кедми, тот факт, что в США могли не придать значения изменениям во внешнеполитической доктрине РФ и не поверили в серьезность намерений Москвы по защите своих интересов, сути произошедшего не меняет.
«Казахстану придется навсегда забыть о своей прозападной многовекторности. Китай и Россия просто не позволят Астане выбрать сторону США и ЕС, – уверен израильский эксперт. – Союзники на допустят англосаксов в Среднюю Азию. Это их территория и прежде всего из соображений безопасности».
Казахстан, напомнил Кедми, всегда пытался усидеть на нескольких стульях в зависимости от того, насколько Россия была способна сохранять в регионе свое влияние.
Но теперь Россия резко изменила правила и однозначно заявила, что не потерпит появления на территории бывшего СССР режимов, которые будут превращать свои страны в антироссийские плацдармы.
«Причем Россия готова не только к подавлению таких попыток, но и к их предупреждению любыми методами. Казахстанский президент прекрасно говорит и читает по-русски и по-китайски, так что он прекрасно понимает, что крупнейшие соседи не позволят ему больше играть в многовекторность. Сюда посланники Госдепа едут зря, как, впрочем, и в другие бывшие республики СССР», – считает Кедми.
И хотя Астана до последнего держалась своей многовекторности, склоняясь постепенно к лагерю противников России, Москва и Пекин смогли оперативно «поправить курс» соседней страны. А в России свое предостережение от подобного поведения вдобавок зафиксировали в официальных документах, заключил политолог.