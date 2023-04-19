Кедми: Китай и Россия просто не позволят Астане выбрать сторону Запада

И главную ставку в этой игре американцы делают именно на Казахстан, власти которого ведут опасную многовекторную политику и балансируют на грани подчинения «американским партнерам», несмотря на то, что страна почти во всем по-прежнему зависит от РФ. Тем более, что после начала российской спецоперации на Украине внешняя политика Казахстана начала еще активнее дрейфовать на Запад.