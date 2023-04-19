Гимнастка Полстяная покинула Латвию после отстранения от сборной из-за гражданства России

Гимнастка Елизавета Полстяная завершила карьеру в сборной Латвии на фоне решения сохранить российское гражданство.
Елизавета Полстяная призналась, что ее вынуждали отказаться от российского гражданства в Латвии, чтобы принять участие в отборе к парижской Олимпиаде. Об этом гимнастка рассказала в интервью «Чемпионату». По словам Полстяной, сейчас она находится «в своей стране» и проводит время с семьей.
«Мне в Латвии выставили условие: если я не отказываюсь от российского гражданства, то теряю право отбираться на Олимпиаду. А без этого моя карьера теряла смысл», — отметила гимнастка.
Полстяная представляла сборную Латвии с 2018 года. Гимнастка, которая родилась в Юрмале, выступала за национальную команду на чемпионатах мира и Европы.