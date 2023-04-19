Песков: Киев может устроить провокации в Белоруссии после встречи Лукашенко и Пушилина

Украинская сторона может организовать провокации против Минска в ближайшее время. Об этом предупредил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Причиной к этому может стать встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Соответствующее заявление Песков сделал в ходе общения с журналистами.
«Провокации исключать нельзя», — отметил он.
Ранее Украина осудила встречу Лукашенко и Пушилина. В Киеве мероприятие окрестили «недружественным актом» Минска.