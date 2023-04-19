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Глава Минобрнауки Фальков анонсировал пересмотр перечня специальностей в вузах России

Общество
Глава Минобрнауки Фальков анонсировал пересмотр перечня специальностей в вузах России

Минобрнауки России в ближайшее время пересмотрит все перечни специальностей высшего образования в вузах страны.

Действующий перечень был разработан еще в 2012 году и сейчас должен претерпеть изменения в связи с новыми реалиями. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков в рамках заседания Российского союза ректоров в МГУ.

«Перечень образовательных программ базового и специализированного высшего образования будет переработан нами в самое ближайшее время», — подчеркнул он.

По словам министра, изменения будут учитывать, в том числе, и ситуацию, которая наблюдается на российском рынке труда. Предполагается, что обновленные перечни специальностей появятся в 2024 году.

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