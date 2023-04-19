Картаполов рассказал о тестовой рассылке электронных повесток в период весенней призывной кампании

Электронные повестки в период весенней призывной кампании в России могут рассылаться в тестовом режиме, но будут дублироваться традиционными способами. Об этом заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
«В этот призыв будут рассылаться повестки электронные только в тестовом режиме, понять, доходят, не доходят, апробация системы», — уточнил депутат, передает РИА Новости.
По словам Картаполова, рассылка будет произведена только с целью проверки корректного функционирования системы, юридической силы электронные повестки иметь не будут.