Читатели Le Figaro набросились на G7 из-за угроз в сторону России

Ранее в Японии состоялась встреча глав МИД стран G7. В ходе мероприятия дипломаты призвали усилить санкционное давление на Кремль и наказать тех, кто оказывает России поддержку. Пользователи Сети в ответ на это окатили «Большую семерку» холодной водой.