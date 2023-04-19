Читатели Le Figaro набросились на G7 из-за угроз в сторону России

Страны «Большой семерки» вновь подверглись жесткой критике со стороны читателей Le Figaro. Причиной стали очередные угрозы в сторону Москвы.
Ранее в Японии состоялась встреча глав МИД стран G7. В ходе мероприятия дипломаты призвали усилить санкционное давление на Кремль и наказать тех, кто оказывает России поддержку. Пользователи Сети в ответ на это окатили «Большую семерку» холодной водой.
«G7 представляет менее 10% населения мира, но хочет навязать "американские ценности" всему миру!» — написал читатель.
«Очень демократично: правительство запугивает тех, кто хочет сотрудничать с Россией», — отметил другой.
Ранее сообщалось, что страны G7 не будут размораживать российские активы до урегулирования украинского кризиса.