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Читатели Le Figaro набросились на G7 из-за угроз в сторону России

Политика
Читатели Le Figaro набросились на G7 из-за угроз в сторону России

Страны «Большой семерки» вновь подверглись жесткой критике со стороны читателей Le Figaro. Причиной стали очередные угрозы в сторону Москвы.

Ранее в Японии состоялась встреча глав МИД стран G7. В ходе мероприятия дипломаты призвали усилить санкционное давление на Кремль и наказать тех, кто оказывает России поддержку. Пользователи Сети в ответ на это окатили «Большую семерку» холодной водой.

«G7 представляет менее 10% населения мира, но хочет навязать "американские ценности" всему миру!» — написал читатель.
«Очень демократично: правительство запугивает тех, кто хочет сотрудничать с Россией», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что страны G7 не будут размораживать российские активы до урегулирования украинского кризиса.

#франция #большая семерка #g7