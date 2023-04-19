Конгрессвумен Грин: американцы должны знать о преступных схемах Байдена

Граждане Соединенных Штатов должны знать о преступных схемах своего президента Джо Байдена. Таким мнением поделилась конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
Американский политик подчеркнула, что семья Байдена причастна к торговле людьми и поддержке проституции. Она также напомнила о коррупционных схемах, в которых был замешан глава Белого дома и его близкие.
«Это невероятно, мы будем продолжать расследование», — сказала Грин.
Ранее председатель комитета по надзору и реформам в Палате представителей США, республиканец Джеймс Комер потребовал от Bank of America обеспечить допуск к документам трех деловых партнеров сына Джо Байдена Хантера.