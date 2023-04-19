Рост цен и инфляция вынудили французов променять рестораны и отели на бюджетный отдых

Жители Франции стали все чаще выбирать бюджетный отдых, поскольку отпуск на курортах в условиях роста цен и инфляции становится для них дорогим удовольствием.
Стоимость топлива, жилья и питания стремительно растет, особенно для семей с детьми, поэтому приходится приспосабливаться. Люди устраивают пикники и отдых на природе вместо похода по кафе и ресторанам.
«Они не будут пировать, как делали еще недавно, не будут заказывать хорошие блюда, чтобы себя побаловать», — рассказал представитель профсоюза работников гостиничного бизнеса Мари Маэстрачи.
Кроме того, французы теперь переключились на кемпинги вместо роскошных курортных гостиниц. Эти простые домики стоят гораздо дешевле и вызывают у отдыхающих неподдельный интерес, передает France 3.