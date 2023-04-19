В ООН сообщили о возобновлении инспекции судов по зерновой сделке

Процедура инспекции судов в рамках зерновой сделки была возобновлена после перерыва. Об этом заявила пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла.
Сообщается, что причиной простоя стали двухдневные переговоры. На данный момент команда инспекторов уже приступила к работе.
«Делегации РФ и Украины согласились после дискуссий, проводившихся при посредничестве ООН и Турции, что новые суда примут участие в инициативе», — сказала Палла РИА Новости.
Ранее промедления по инспекции сделки прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, виновниками ситуации являются ООН и Украина.