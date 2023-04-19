Bloomberg: иностранные алкогольные компании не контролируют поставки продукции на рынок РФ

Например, в России по сей день можно купить виски Johnnie Walker и коньяк Remy Martin, хотя их производитель ушел из страны. По словам представителя Remy Cointreau, это может быть связано с тем, что данная продукция могла остаться на российских складах. Еще одной из причин может быть параллельный импорт.