Прокуратура Петербурга завела административное дело на сбежавшего из России иноагента Невзорова

Прокуратура Санкт-Петербурга завела административное дело на сбежавшего из страны журналиста Александра Невзорова✱ (признан в России иностранным агентом).
Представители прокураторы утверждают, что выявили факт размещения на канале одного из репортеров на популярном видеохостинге записи, содержащей признаки возбуждения ненависти либо вражды. Источники РИА Новости сообщают, что речь идет о журналисте Александре Невзорове.
О возбуждении административного дела говорится в Telegram-канале прокуратуры Северной столицы. Материалы дела направлены для рассмотрения в Приморский районный суд Петербурга.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами