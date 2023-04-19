Прокуратура Петербурга завела административное дело на сбежавшего из России иноагента Невзорова

Представители прокураторы утверждают, что выявили факт размещения на канале одного из репортеров на популярном видеохостинге записи, содержащей признаки возбуждения ненависти либо вражды. Источники РИА Новости сообщают, что речь идет о журналисте Александре Невзорове.