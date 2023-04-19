Politico: позиция Макрона по Тайваню вызвала «идеологический раскол» во всей Европе

Однако авторы статьи убеждены, что слова чиновницы обнажили серьезные разногласия в ЕС. Так, к примеру, президент Франции Эмманюэль Макрон, в отличие от фон дер Ляйен, полагает, что Брюссель должен опасаться втягивания в противостояние между Вашингтоном и Пекином из-за Тайваня. По его мнению, такой шаг грозит большим риском для объединения, который и без того начинает «увязать в кризисах, не являющихся для него приоритетными».