Politico: позиция Макрона по Тайваню вызвала «идеологический раскол» во всей Европе

Евросоюз раздирают внутренние противоречия из-за отсутствия единой позиции по отношению к Китаю. Такой вывод сделали журналисты американского издания Politico.
Обозреватели напомнили, что недавно председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предостерегла Пекин от военного решения тайваньского вопроса. Политик подчеркнула, что ЕС выступает «решительно против любого одностороннего изменения статуса-кво, в частности путем применения силы». По ее словам, Европа последовательно призывает к миру и стабильности в спорном регионе.
Однако авторы статьи убеждены, что слова чиновницы обнажили серьезные разногласия в ЕС. Так, к примеру, президент Франции Эмманюэль Макрон, в отличие от фон дер Ляйен, полагает, что Брюссель должен опасаться втягивания в противостояние между Вашингтоном и Пекином из-за Тайваня. По его мнению, такой шаг грозит большим риском для объединения, который и без того начинает «увязать в кризисах, не являющихся для него приоритетными».
Замечания Макрона вызвали бурную реакцию внутри ЕС. Особенно жесткую позицию высказали представители стран Восточной и Центральной Европы, выступив за усиление евроатлантического вектора развития и наращивание сотрудничества с Соединенными Штатами.
«Одностороннее и насильственное изменение статус-кво [в отношениях с Китаем — прим. ред.] было бы неприемлемо для нас, как европейцев», — подчеркнула глава МИД Германии Анналена Бербок.
Кроме того, с официальными заявлениями по поводу отношений между ЕС и Китаем выступили лидеры основных политических партий Европарламента. По мнению журналистов Politico, этот факт «еще больше проиллюстрировал идеологический раскол по всей Европе».
Так, руководитель Европейской народной партии Манфред Вебер констатировал, что Макрон своей поездкой в Пекин и последующими заявлениями по поводу Тайваня «разрушает» единство внутри ЕС. Политик отметил, что действия французского лидера в долгосрочной перспективе могут привести к ослаблению поддержки Украины.
«Мы не должны удивляться, если Вашингтон начнет задаваться вопросом, является ли Украина европейской проблемой», — добавил он.
Позицию Вебера поддержали члены партии «Идентичность и демократия», а также представители левых объединений. При этом на защиту Макрона встал генеральный секретарь партии «Возрождение» Стефан Сежурне.
«Я нахожу совершенно невероятным, что нам преподают моральные уроки представители Европейской народной партии, которые неуклонно наращивали зависимость Европы от Китая во всех областях», — заявил он во время пресс-конференции.
Его поддержала лидер парламентской группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов Иратхе Гарсия Перес, которая обвинила Вебера в том, что он «с удовольствием критикует всех европейских лидеров», будь то Макрон или канцлер Германии Олаф Шольц.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, что союзники Соединенных Штатов больше не доверяют Вашингтону после утечки секретных документов Пентагона.