Медведев на латыни предостерег Южную Корею от отправки оружия Украине

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на готовность Южной Кореи снабжать Украину оружием. Он предостерег Сеул от недальновидного поступка при помощи фразеологизма на латинском языке.
В своем Telegram-канале политик напомнил, что президент республики Юн Сок Ель недавно одобрил отправку Киеву военной помощи. Однако глава государства не подумал о последствиях, намекнул Медведев.
«Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей — наших партнеров из КНДР? Что называется, quid pro quo (услуга за услугу. — Прим. ред.)», — написал зампред СБ.
В завершение политик напомнил, что позиция Южной Кореи в этом вопросе весьма изменчива. Так, еще недавно Сеул исключал возможность снабжения Киева летальным оружием.