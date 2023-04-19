В Израиле объявили о продаже самоходок ATMOS на 102 миллиона долларов неназванному покупателю

Израильская компания Elbit Systems объявила о заключении контракта на поставки вооружения с неназванным международным покупателем.
Согласно открытым данным, которые обнародовала пресс-служба фирмы, сделка на сумму 102 миллиона долларов подразумевает экспорт самоходных артиллерийских установок ATMOS стандартного для НАТО калибра 155 миллиметров.
ATMOS предназначены для поражения живой силы, артиллерийских батарей и укрепрайонов противника. Эффективная дальность поражения таких систем составляет более 40 километров.
Elbit Systems планирует передать заказчику батальон артиллерийских установок в течение восьми лет.