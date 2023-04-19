МИД Молдавии может объявить одного из российских дипломатов персоной нон-грата

Министерство иностранных дел Молдавии может объявить одного из сотрудников диппредставительства России в Кишиневе персоной нон-грата. Об этом сообщили в правительстве республики.
Напомним, что аналогичное решение в отношении дипломатов из РФ 13 апреля приняла Норвегия. Речь идет о высылке 15 сотрудников посольства, которых заподозрили в «шпионаже».
Ранее на ситуацию отреагировал МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова расценила действия Осло как умышленное нагнетание враждебности.