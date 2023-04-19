МВД Турции: весь мир ненавидит США, превративших Европу в свою пешку

Мировое сообщество ненавидит Соединенные Штаты, которые используют европейские страны в своих корыстных целях. Такими выводами поделился руководитель Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
Чиновник в рамках выступления перед молодыми людьми в Стамбуле рассказал, что авторитет и репутация американского государства постепенно канут в бездну. Выдержку из заявлений Сойлу опубликовали корреспонденты Aydınlık.
«Весь мир ненавидит Америку. <...> Европа — пешка Америки в Африке, все государства Африки ненавидят государства, которые их эксплуатируют», — заявил министр.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усилил избирательную кампанию выдвижением министров в депутаты. Об этом пишут авторы Hürriyet.