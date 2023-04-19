Заразнее «кракена». Иммунолог назвал условие появления вакцины от штамма «Арктур»

Появление нового субварианта COVID-19 XBB 1.16, получившего название «арктур», — это пример стандартной эволюции вирусов. Опасаться штамма не стоит: тяжесть заболевания таким подвидом незначительна и практически ничем не отличается от омикрона. Об этом в беседе с «Политикой Сегодня» заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
«Идет замена предыдущей конструкции [вируса] — это нормальный процесс, бояться его не надо», — заверил собеседник издания.
Жемчугов добавил, что в России уже существует порядок действий на случай возникновения нового вируса, в том числе отработана технология получения диагностических тест-систем. Поэтому поводов для беспокойства относительно возможной опасности «арктура» нет.
«Дальше будет копиться статистика на счет его тяжести и экономического ущерба. Если будет признано, что ущерб большой и сравним, например, с гриппом, то будет принято решение об утверждении вакцины — у нас этот процесс тоже уже отлажен», — объяснил собеседник издания.
О первых случаях заражения «арктуром» в РФ стало известно 18 апреля — ранее этот субвариант COVID-19 выявили в Индии. Как предупредили в Роспотребнадзоре со ссылкой на предварительные данные, штамм может обладать большей заразностью. Впрочем, вводить какие-либо противоэпидемические ограничения на территории страны пока не требуется — заболевание, вызванное XBB 1.16, протекает в легкой форме.
Однако врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников призвал не забывать о группах серьезного риска, для которых любой вирус или инфекция могут быть опасны. Что до остальных россиян, то для них новый штамм не представляет большой угрозы — «арктур» заразнее, но не опаснее предыдущего «кракена».
«Его кузен — "Кракен" — ХВВ.1.5 — нынче в США вызывает 78% заражений. Но вот новый "Арктурус" — сегодня 7%, и уже занимает 2-е место. <...> Поскольку вирус мутирует и будет мутировать раз в 3-4 месяца, запоминать названия и маркировку не имеет смысла», — написал он в Telegram.
Между тем глава индийского Минздрава Мансух Мандавия отметил, что распространение «арктура» в Индии не привело к росту госпитализаций в стране, передает The Times of India. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что на 13 апреля новый штамм зафиксирован в 29 странах.
Ранее «ПС» рассказывала про появление штамма коронавируса «Кракен». О том, почему академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко посчитал возникновение нового подвида COVID-19 в России хорошей новостью, читайте в нашей статье.