Заразнее «кракена». Иммунолог назвал условие появления вакцины от штамма «Арктур»

Однако врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников призвал не забывать о группах серьезного риска, для которых любой вирус или инфекция могут быть опасны. Что до остальных россиян, то для них новый штамм не представляет большой угрозы — «арктур» заразнее, но не опаснее предыдущего «кракена».