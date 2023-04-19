Newsweek: Украина получила неожиданный удар в спину от европейских «союзников»

Отношения между Украиной и европейскими государствами не прошли проверку временем. Так, недавно Киев получил от «союзников» неожиданный удар в спину, пишут американские журналисты из Newsweek.
В издании сообщили, что речь идет о постепенном отказе стран ЕС от импорта украинского зерна. На такое решение зарубежных лидеров натолкнули массовые протесты местных фермеров, которые лишились прежнего заработка из-за удешевления продовольствия и высокой конкуренции. По мнению авторов, ситуация свидетельствует о серьезных проблемах в отношениях Восточной Европы и Киева.
«Спор между Украиной и другими восточноевропейскими странами сигнализирует о расколе среди европейских союзников на фоне конфликта», — пришли к выводу журналисты.
В завершение аналитики Newsweek напомнили, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ставить свои интересы выше интересов Киева после отказа Варшавы от импорта зерна. Украинские политики в ответ окатили главу кабмина республики волной критики, а Еврокомиссия пообещала проверить законность такого решения.