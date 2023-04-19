Newsweek: Украина получила неожиданный удар в спину от европейских «союзников»

В издании сообщили, что речь идет о постепенном отказе стран ЕС от импорта украинского зерна. На такое решение зарубежных лидеров натолкнули массовые протесты местных фермеров, которые лишились прежнего заработка из-за удешевления продовольствия и высокой конкуренции. По мнению авторов, ситуация свидетельствует о серьезных проблемах в отношениях Восточной Европы и Киева.