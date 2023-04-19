Польша назвала условие ввоза украинских товаров на территорию страны

Ввозить украинские товары на территорию Польши разрешено только путешественникам. Туристы могут брать с собой необходимые продукты, так как их малое количество не указывает на коммерческие цели, передает РИА Новости со ссылкой на Национальную налоговую администрацию.
Также в польском ведомстве объясняют запрет на импорт украинских товаров, в том числе, для предотвращения распространения различных заболеваний в странах Евросоюза.
Ранее Польша и Венгрия приостановили поставки ввозимой без пошлин сельскохозяйственной продукции с Украины из-за перенасыщения рынков данными товарами, из-за чего европейские фермеры жалуются на сложности со сбытом собственных продуктов.