С Новым Годом!

Польша назвала условие ввоза украинских товаров на территорию страны

Экономика
Польша назвала условие ввоза украинских товаров на территорию страны

Ввозить украинские товары на территорию Польши разрешено только путешественникам. Туристы могут брать с собой необходимые продукты, так как их малое количество не указывает на коммерческие цели, передает РИА Новости со ссылкой на Национальную налоговую администрацию.

Также в польском ведомстве объясняют запрет на импорт украинских товаров, в том числе, для предотвращения распространения различных заболеваний в странах Евросоюза.

Ранее Польша и Венгрия приостановили поставки ввозимой без пошлин сельскохозяйственной продукции с Украины из-за перенасыщения рынков данными товарами, из-за чего европейские фермеры жалуются на сложности со сбытом собственных продуктов.

#польша #украинские товары #беспошлинный ввоз