Пропавшую после смерти матери девочку нашли мертвой на козырьке подъезда в Балашихе

Напомним, утром в среду под окнами многоэтажного дома в Балашихе было найдено тело женщины. Было установлено, что речь идет о жительнице восьмого этажа. Сразу после этого полицейские приступили к поискам ее трехлетней дочери. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.