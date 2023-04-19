Пропавшую после смерти матери девочку нашли мертвой на козырьке подъезда в Балашихе

Тело трехлетней девочки, мать которой нашли под окнами многоэтажки в подмосковной Балашихе, нашли на козырьке подъезда. Об этом пишет Telegram-канал «112».
По данным канала, сначала мать выбросила ребенка из окна, а после покончила с собой.
Напомним, утром в среду под окнами многоэтажного дома в Балашихе было найдено тело женщины. Было установлено, что речь идет о жительнице восьмого этажа. Сразу после этого полицейские приступили к поискам ее трехлетней дочери. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.