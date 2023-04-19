Экс-депутат Худяков раскритиковал идею вручить Пересильд звезду Героя России

Бывший депутат Государственной думы Роман Худяков раскритиковал идею Гильдии актеров вручить коллеге Юлии Пересильд звезду Героя России за участие в съемках фильма Клима Шипенко «Вызов» в космосе.
Экс-парламентарий отметил, что такое звание должны вручать по-настоящему героическим людям, а не «космическим туристам их актерского цеха».
«Но это космонавты — герои, но даже им не надо давать звание Героя России за съемки кино, а денежную премию от продюсеров фильма – и большую. А Пересильд не заслужила!» — написал он в своем Telegram-канале.
Блогер отметил, что многие россияне с радостью бы отправились в космос и за меньшие гонорары, чем Пересильд. Также Худяков подчеркнул, что после таких инициатив Гильдию актеров стоит переименовать в «Гильдию клоунов».